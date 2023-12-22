فصائل عراقية: استهدفنا مدينة إيلات «بأسلحة مناسبة» نصرة لغزة

أكدت الفصائل العراقية، استهدافها مدينة إيلات الإسرائيلية «بأسلحة مناسبة»، نصرة لغزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية، بعودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيسي في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مُجددًا خط الفايبر الرئيسي المغذي للإنترنت في القطاع.

وأشارت «القاهرة الإخبارية»، إلى إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد.