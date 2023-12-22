إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال عند حاجز تياسير بالأغوار الشمالية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن هناك عدد من الفلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال عند حاجز تياسير بالأغوار الشمالية.

كما نقلت القناة عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في نبأ آخر أن الاحتلال يقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وفي نفس السياق،أكدت نبال فرسخ، مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أن هناك صعوبة في التواصل مع طواقم الهلال الأحمر بالمحافظات الجنوبية بغزة جراء انقطاع الاتصالات.

وأشارت فرسخ، إلى أن جيش الاحتلال اعتقل طواقم الهلال الأحمر في مركز إسعاف جباليا وأصبح مستحيلًا التواصل معهم، مؤكدة أن الهلال الأحمر يواصل الجهود بالتنسيق مع شركائهم لتعزيز عمل المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة.