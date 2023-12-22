نتائج مباريات دوري القسم الرابع لكرة القدم بالإسكندرية

أقيمت 5 مباريات في دوري القسم الرابع بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، أمس، حيث يضم القسم الرابع 4 مجموعات، أقيمت فيها 5 مباريات وتقام اليوم الجمعة، باقي مباريات القسم الرابع في الجولة الحادية عشر.

نتائج مباريات دوري القسم الرابع

استطاع فريق قرشة تحقيق الفوز على فريق أهلي الملاحة بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز المصري السكندري على نظيرة فريق نادي إمبروزو بهدفين مقابل هدف، وحقق نجوم الحضرة فوزا كبيرا على شقيقه شباب الحضرة بـ5 أهداف مقابل هدفين، فيما حقق الغزالي الفوز على فريق توشكى بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما تعادل فريقا الجمارك والورديان دون أهداف.

‏تسجيل أسماء اللاعبين بالإنجليزية

وأرسل حسن إسماعيل، المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، خطابا لأندية دوري القسم الثالث والقسم الرابع والناشئين والبراعم، بضرورة تسجيل أسماء اللاعبين باللغة الإنجليزية طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتم إعادة فتح السيستم اعتبارا من غد السبت، لتعديل قيد اللاعبين وتسجيلهم باللغة الإنجليزية.