أستاذ دراسات إسرائيلية: خلافات في تل أبيب بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنّ إسرائيل تعيش على مستوى القيادة السياسية والعسكرية حالة من الخلافات والتشابك والتراشق الشديد بسبب أحداث الحرب على غزة، وعدم قدرة إسرائيل على حسم المعركة تجاه المقاومة الفلسطينية، وتحقيق أي انتصار رغم من مرور 77 يوم على هذه الحرب.

خلافات داخل المجلس الأمني

وأضاف «عبود»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده وجومانا ماهر، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: « أنه من أبرز ملامح هذه الخلافات مشاجرة داخل المجلس الأمني الموسع بقيادة بنيامين نتنياهو وبحضور رئيس الأركان الإسرائيلي وبعض وزراء حزب الليكود، وبدأت الشرارة بسبب قرار الجيش تعليق أعمال بعض الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بالاعتداء على المسجد الكبير بمخيم جنين، ولهذا تقرر إيقاف أعمالهم لتحسين صورة الجيش أمام العالم بعد الغضب الشديد الذي واجههم بعد الاعتداءات على المسجد».

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وتابع: «لم يكن هذا هو الخلاف الوحيد ولكن نشب خلاف آخر بسبب النفق الذي أعلنت إسرائيل اكتشفه متأخرًا»، لافتًا إلى أنّ هذا الخلاف يُعبر عن الخوف من اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب والدخول في محاكمات.