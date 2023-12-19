مندوب روسيا بالأمم المتحدة: غزة تتعرض لأكبر إزهاق للأرواح في التاريخ

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 70% من ضحايا قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، نساء وأطفال، مشددًا على أن 90% من سكان غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا، مؤكدًا أن الوضع في غزة مزرٍ.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أضاف في جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أفعال إسرائيل الطائشة طالت الرهائن، ويجري فرض قيود على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار.

وتابع بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد عدم وجود ملاذ آمن في قطاع غزة، ومن أصل 36 مؤسسة طبية تعمل 8 فقط بشكل جزئي وتفتقر إلى المياه والكهرباء، إضافة إلى وجود زيادة في عدد الموظفين الذين فقدوا حياتهم، مثل موظفي الأمم المتحدة، كما أن 90 من مرافق الأمم المتحدة تعرضت للهجوم، وهذا أكبر إزهاق للأرواح منذ تأسيس الأمم المتحدة.