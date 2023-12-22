أحكام بالسجن 5200 سنة.. مَن الأسير عبد الله البرغوثي الذي تريد الفصائل تحريره؟

في تقرير حديث لها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن حركة حماس الفلسطينية متمسكة بثلاثة أسماء يجب الإفراج عنهم، في إطار صفقة تبادل الأسرى الجديدة، في مقدمتهم الأسير عبد الله البرغوثي، الذي يواجه أكبر حكم بالسجن في تاريخ العالم.

وبحسب المعلومات التي ذكرتها الصحيفة، فإن عبد الله البرغوثي هو أسير فلسطيني أردني يتبع حركة حماس، وقد كان متخصصاً في صناعة المتفجرات نظراً لعمله بمجال الهندسة، وصدرت ضده 67 حُكما بالسجن المؤبد، بما يعادل 5200 سنة، لتكون بالفعل أكبر مدة سجن يمكن أن تطال سجيناً في التاريخ حتى الآن.

عبد الله البرغوثي ودراسة الهندسة

وتشير الصحيفة كذلك إلى أن عبد الله الرغوثي كان من قيادات حركة حماس في الضفة الغربية، وقد درس الهندسة وتخصص فيها في كوريا الجنوبية، وقاد عدداً كبيراً من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال في الخامس من مارس عام 2003.

وفي مارس الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الأسير عبد الله البرغوثي صاحب الـ51 عاماً، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد ذكر نادي الأسير الفلسطيني أنه تعرض للحبس الانفرادي لسنوات خلال تلك المدة، كما جرى التحقيق معه بقسوة لعدة أشهر.

وتشير الوكالة الرسمية في فلسطين، إلى أن «البرغوثي» استثمر فترة وجوده في سجون الأسر، ليكتب عدداً من المؤلفات، منها كتاب «أمير الظل – مهندس على الطريق»، الذي يتحدث فيه عن كفاحه ضد الاحتلال، مستعرضاً كذلك سيرته ومواقفه.

خليفة يحيى عياش

في هذا السياق، يقول أيضاً موقع «فلسطين أون لاين» إن عبد الله الرغوثي متهم بقتل 67 إسرائيلياً في الفترة من 2000 وحتى 2003، في سلسلة عمليات، إذ ينظر إليه على أنه كان خليفة يحيى عياش القيادي بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الذي كان مهندس المتفجرات قبل اغتياله عام 1996.

وقد ولد «البرغوثي» بالأساس في الكويت لعائلة فلسطينية ثم هاجر إلى الأردن بعد حرب الخليج الأولى، وهناك حصل على الجنسية الأردنية حتى سافر إلى كوريا الجنوبية ليدرس بها، وقضى 5 سنوات حيث تعلم الهندسة الإلكترونية.

وتعود بداية علاقته بفكرة تصنيع المتفجرات باتصاله بنجل عمه الذي يدعى بلال، وهو الآخر يواجه 16 حكماً بالمؤبد، وقد أعطاه قطعة من مادة متفجرة فقام عبد الله بتصنيعها ليخرج منها طاقة تفجيرية كبيرة، لينضم بعدها إلى كتائب القسام.