رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: حماس الناخبين المصريين أبهرني

قال كوفي كانكام، رئيس ائتلاف نزاهة الدولي، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، إن أعضاء الائتلاف ما زالوا يمارسون عملهم في مصر، ويشاركون في عمليات فرز الأصوات.

وقال «كانكام» خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ مهمة الائتلاف ستنتهي بعد إعلان النتيجة النهائية، بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات.

تحقيق التنمية المستدامة

وتابع رئيس ائتلاف نزاهة الدولي: «رأينا وأبهرني حماس وفرحة المصريين بسبب التنظيم وسهولة التصويت في لجان الاقتراع.. ومشاركتهم في العملية الانتخابية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في نهاية الأمر.. ورأيتهم يلوحون بأعلام مصر.. كان هذا أمرا رائع للغاية».