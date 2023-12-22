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ضبط سائق اصطدم بدراجة نارية وتسبب في مصرع قائدها بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:43 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
متهم

متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم، بوقوع حادث سير، أسفر عن مصرع قائد دراجة نارية.

كشفت التحريات، عن أنه حال سير دراجة نارية «سارية التراخيص» قيادة طالب، مقيم بدائرة القسم، بالطريق محل البلاغ، اصطدمت بها من الخلف سيارة، ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثراً بإصاباته.

بسؤال والد المتوفى أيد ما سبق، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله.

بإجراء التحريات واستخدام الأساليب الفنية الحديثة، تبين أن السيارة المشار إليها قيادة وملك (سائق - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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