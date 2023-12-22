محافظ مطروح: تطوير شواطئ ومزارات سياحية لخدمة 7 ملايين زائر سنويا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن نجاح المحافظة في إقامة العديد من المشروعات السياحية والتي تهتم بالارتقاء بالشواطئ في مدينة مرسى مطروح، بهدف جذب المزيد من الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف دول العالم، وتنمية قطاع السياحة بالمحافظة.

الأماكن السياحية المطورة في مرسى مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى الانتهاء من تطوير العديد من الأماكن السياحية من بينها شواطئ مطروح، مثل تطوير شاطئ روميل وشاطئ الغرام وشاطئ عجيبة، بالإضافة إلى مزار كليوباترا الترفيهي، وإنشاء 5 بوابات بشواطئ مطروح، وإنشاء كوبري السلام، وحمام نصف أوليمبي بمزار كليوباترا التابع للمحافظة، ومجمع خدمي بالكيلو للمواطنين في حي الزهور بالكيلو 4.

7 ملايين زائر سنويا في مرسى مطروح

وأضاف محافظ مطروح، لـ«الوطن»، أن مدينة مرسى مطروح تستقبل سنويا ما يقرب من 7 ملايين زائر ومصطاف سنويا، ونعمل على الاهتمام بالمزارات السياحية وتطويرها ورفع كفاءة الشواطئ وتوفير جميع الخدمات التي تساهم في رفع مستوى الخدمات السياحية والعمل على راحة الزائر، والتأكيد على وضع محافظة مطروح على الخريطة السياسية ومكانتها التي تستحقها في ظل المقومات الطبيعية العديدة التي تتمتع بها، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية بتنمية المحافظة.