شواطئ مطروح تجذب المواطنين في «الويك إند».. متعة وانبساط واسترخاء (صور)

يستمتع أهالي مرسى مطروح بالعديد من المناطق السياحية والتي ينجذبون إليها في «الويك إند» للراحة والانبساط، تاركين منازلهم والحياة الروتينية التقليدية خلفهم.

بحر مرسى مطروح

«نجلس على كورنيش مدينة مرسى مطروح للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المحافظة»، هكذا عبر حسب عبد الله سالم من أهالي مطروح لـ«الوطن»، موضحًا: «نصطحب جميع الأبناء الكبار والصغار للجلوس على البحر، وتناول الوجبات والشاي الزردة، الذي تشتهر به مطروح، خاصة في أوقات العصاري، ونشعر بهدوء الأعصاب والاسترخاء مع البحر».

متعة كورنيش مرسى مطروح

كورنيش مطروح من أجمل المزارات التي نترك من أجلها أماكن عديدة الذهاب للجلوس عليه، وفقا لما قاله «خالد سليمان» من شباب مطروح لـ«الوطن»، مشددًا: «نأتي الاستمتاع بالهواء النقي واليود ورائحة البحر الجميلة في أجواء ممتعه بصحبة الأصدقاء، وأحيانا نأتي بأدوات الصيد التي نهواها في متعة حقيقية بعد الجلوس، نقوم بصيد الأسماك في عده أماكن».

ألوان البحر الفيروزية

وقالت خديجة عبدالرحمن من أبناء مطروح: «شواطئ مطروح تحفة، كما أن ألوان البحر تخطف القلب وهو ما يأتي بنا إليها للجلوس أمام الشاطئ على الكورنيش ويكفينا الشعور بالسعادة والمتعة بهذا المكان الساحر».