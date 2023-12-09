نجوم واجهوا اضطراب الخوف بعد النجاح.. أبرزهن كيت وينسلت وأمينة خليل

يعاني العديد من مشاهير العالم من بعض الاضطرابات بسبب الحرص على النجاح والتميز الدائم، الأمر الذي يجعلهم يعتقدون أن نجاحاتهم المهنية الهائلة وصلوا إليها بالصدفة والحظ أو بسبب حيل معينة، وأن ثقتهم بنفسهم التي كانت تظهر على شاشة التلفزيون لم تكن حقيقية.

ومن ضمن المشاهير الذين تعرضوا لنوبات هذا النوع من الاضطراب: ميشيل أوباما، كيت وينسلت، إيما واتسون، توم هانكس، ميريل ستريب، أندرو جارفيلد، ومقدم البرامج مايكل باركنسن، وذلك خلال تصريحاتهم لوسائل إعلام أمريكية.

أمينة خليل

أطلت أمينة خليل في إحدى البرامج، على جمهورها أثناء تكريمها في إحدى الفاعليات على مجمل أعمالها الفنية المؤثرة، وكشفت لأول مرة عن معاناتها مع ضعف ثقتها في نفسها في بعض الأوقات، والشك في موهبتها ومظهرها الخارجي للدرجة التي تمنعها من الخروج من المنزل أحيانًا.

حيث قالت: «في بعض الأوقات ما بيبقاش عندي ثقة في نفسي في حاجات معينة وبتهز أوي، وببقى لازم أفضل أقول لنفسي أنتي تمام وخليكي واثقة في نفسك، بس أوقات بسأل نفسي هو أنا كويسة كفاية؟.. هو أنا بعرف أمثل؟».

استكملت: «أول يوم تصوير بقول أنا أصلا مش بعرف أمثل وهفشل وكان عندي قلق بشكل رهيب، وساعات قبل ما انزل من البيت أبص في المراية وأقول أنا هنزل وأنا شكلي عامل كده؟ أنا وحشة لا أنا مش هخرج أصلا، وفي أيام كتير بكره حياتي».

كيت وينسلت

الفنانة كيت وينسلت صرحت لصحيفة The Mirror أنها قبل الذهاب للتصوير تشعر أنها لن تستطيع القيام بعملها، وأنهم اختاروا الشخص الخطأ، لأنها سيئة والجميع سيكتشف ذلك.

ميريل ستريب

ووصفت ميريل ستريب في إحدى المقابلات لوسائل إعلام أجنبية، صراعاتها النفسية في ظل نجاحها، أن لديها درجات متفاوتة من الثقة وكراهية الذات، وفي بعض الأيام تشك في موهبتها الفنية من الأساس.

إيما واتسون

كما كشفت إيما واتسون لمجلة Rookie، أنها عندما تقوم بعمل جيد، يزداد إحساسها بعدم الكفاءة، لاعتقادها بأنها في أي لحظة، سيتم اكتشاف أنها محتالة، وأنها لا تستحق أيًا مما حققته، وصرحت أنها في إحدى المرات أثناء وجودها على السجادة الحمراء ذهبت ونظرت إلى نفسها في المرآة وتساءلت من هذه؟ وكان ذلك شعورًا مزعجًا للغاية.

توم هانكس

وقال نجم هوليود توم هانكس، إنه أحيانا يسأل نفسه كيف وصل إلى كل هذا؟ ومتى سيكتشفون أنه محتال ويأخذون منه كل شيء؟.