رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل تنفذ قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، لـ«القاهرة الإخبارية»، إنّه متفائل بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ هناك برنامج كبير يتم العمل عليه لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.

وأضاف رئيس البعثة الأممية، أنّه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل تنفيذ أي صفقات، فجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين في غزة.. والجرائم الإسرائيلية موثقة لدينا.