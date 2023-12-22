«جريمة الاعتداء على المال العام» موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير أن جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام، موضوع خطبة الجمعة القادمة.

مدة خطبة الجمعة

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة القادمة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

خطبة الجمعة

وحرصت وزارة الأوقاف على مدار أسبوعين أن يكون موضوع خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف تحت عنوان «نداءات القرآن الكريم للمؤمنين».

وأكدت الوزارة أن الله تعالى شرَّفَ قدرَ نبيِّهِ ﷺ حينَ ناداهُ في القرآنِ الكريمِ أيَّما تشريفٍ وتكريمٍ وتعظيمٍ، حيثُ ناداهُ اللهُ تعالى بأعظمَ وصفٍ وأشرفَ تكريمٍ وهو النبوةُ والرسالةُ، والملاحظُ أنَّ اللهَ لم ينادِ عليهِ باسمِهِ مجردًا قط إلّا وقرنَهُ بالنبوةِ والرسالةِ، وإذا تأمّلتَ القرآنَ الكريمَ تجد أنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ خاطبَ ثمانيةً مِن أنبيائِهِ عليهم السلامُ بأسمائِهِم، منهم أربعةٌ مِن أولِي العزمِ، وأربعةٌ مِن غيرهِم، وأكثرُ الأنبياءِ الذينَ خاطبَهُم اللَّهُ عزّ وجلّ بأسمائِهِم موسَى عليه السلام، حيثُ خاطبَهُ اللهُ عزّ وجلّ بلفظِ (يا موسى) في 11 موضعًا مِن القرآنِ الكريم.

ومن ناحية أخرى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، انطلقت قافلة دعوية من العلماء والأئمة في عدة محافظات اليوم مؤكدين أن خطبة الجمعة اليوم كانت تتحدث عن نداءات القرآن الكريم والتي كانت تحتوي على توجيهات ربانية عظيمة