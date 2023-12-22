«الأوقاف» تعقد مقرأة سورة الكهف في «لقاء الجمعة» بجامع عمرو بن العاص

تستهل وزارة الأوقاف، أولى فعالياتها على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بعقد «لقاء الجمعة» اليوم، بمسجد عمرو بن العاص، رضي الله عنه، بالقاهرة، في العاشرة صباحًا بمقرأة سورة الكهف.

فقرة ابتهالية في فعالية مقرأة الجمهور

ومن المقرر بعد صلاة الجمعة، أن تعقد مقرأة الجمهور، وتقام فقرة ابتهالية، ويعقد البرنامج التثقيفي للطفل.

أكدت الوزارة، في بيان، أن «لقاء الجمعة» يشهد حضور عدد من المتسابقين والمحكمين وضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم ممن حضروا إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات المسابقة، التي تنطلق غدا، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى هامش المسابقة ومن ضمن فعاليات لقاء الجمعة سيقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معرضًا للكتاب بخصومات كبيرة بساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.