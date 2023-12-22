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المشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في زيارة لمسجد عمرو بن العاص

كتب:

إسراء سليمان
01:53 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
د. يسري عزام خطيب وإمام جامع عمرو بن العاص

د. يسري عزام خطيب وإمام جامع عمرو بن العاص

أدى المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ30 صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، واستمعوا إلى خطبة الجمعة بعنوان: «نداءات القرآن الكريم للمؤمنين»، التي ألقاها الشيخ يسري عزام إمام وخطيب المسجد.

أبدى المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، سعادتهم بزيارة مسجد عمرو بن العاص، وبروعة وجمال عمارة المسجد، كما أشادوا بحسن تنظيم المسابقة وتطورها عاما بعد عام، مؤكدين انبهارهم ببرامج الأوقاف المصرية الدعوية والقرآنية التي لا مثيل لها، وبهذا الإقبال المتميز على المساجد .

ومن المقرر بعد صلاة الجمعة، أن تعقد مقرأة الجمهور، وتقام فقرة ابتهالية، ويعقد البرنامج التثقيفي للطفل.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.