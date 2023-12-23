محافظة القاهرة: تطوير 5 مساجد كبرى خلال عام 2023

حظيت محافظة القاهرة خلال عام 2023 بأكبر عملية تطوير لمنطقة رحاب آل البيت وتجديد وجه القاهرة الحضاري والتاريخي، وذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإحياء مساجد وتراث العاصمة وفى القلب منها مساجد آل البيت، وأشار تقرير محافظة القاهرة إلى أن قائمة المساجد التى شهدت تطويرا خلال العام الأخير ما يلي:

افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير

- تطوير مقصورة المسجد والضريح

- رفع كفاءة الميدان والشوارع المؤدية للمسجد

- زيادة المساحة الخضراء حول المسجد

افتتاح مسجد عمرو بن العاص بعد التطوير

- أحد أقدم الجوامع فى مصر

- تم البناء بعد فتح عمرو بن العاص لمصر عام 20 هجريا و641 ميلاديا

- 180 مليون جنيه تكلفة تطوير مسجد عمرو بن العاص

- تطوير الساحة الخارجية وربطها بحديقة الفسطاط كمزار سياحي

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد التطوير

- ثالث أكبر مسجد أثرى فى مصر

- بلغت تكلفة التطوير 237 مليون جنيه

- أعمال الترميم تمت بالتعاون بين مصر وكازاخستان

- بعد نحو 225 عاما من الإغلاق أقيمت شعائر الصلاة بمسجد الظاهر بيبرس

افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد التطوير

- ثالث أكبر المساجد الأثرية من حيث المساحة بعد جامع أحمد بن طولون والحاكم بأمر الله

- يقع على مساحة 3 أفدنة

- 85 مليون جنيه تكلفة التطوير

- شملت الأعمال تطوير شبكة الكهرباء وتثبيت منسوب المياه الجوفية

- إضاءة بانورامية لإظهار الزخارف والتفاصيل المعمارية

افتتاح جامع سليمان باشا الخادم

- يقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى ومعروف باسم سارية الجبل

- استغرق التطوير 5 سنوات بتكلفة 5 مليون جنيه

- تضمنت الأعمال تقوية النقوش وعزل الأخشاب وعمل الصيانة للرخام وإزالة التكلسات واجراء ترميم معمارى