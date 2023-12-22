إعلان نتائج بطولة الاسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للاسكواش بدورة الشهيد الرفاعي (51)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للاسكواش، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة (100) طالب وطالبة من (22) جامعة مصرية و(30) مشرفًا ومشرفة، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن التالي:

نتائج الفردي للسيدات

- المركز الأول: سنا محمود إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- ⁠المركز الثاني: ناردين سامح (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

- ⁠المركز الثالث: سلمى الطيب ( الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

⁠المركز الثالث مكرر: لوجين الجوهرى (جامعة القاهرة)

نتائج فردي الرجال

- المركز الأول: يحيى النواساني (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

المركز الثاني: محمد ناصر (جامعة هيرتفوردشاير).

- ⁠المركز الثالث: كريم التركي (الجامعة الأمريكية).

- ⁠المركز الثالث مكرر: سيف تامر (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

نتائج الفرق

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- ⁠المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- ⁠المركز الثالث: جامعة حلوان.

- ⁠المركز الثالث مكرر: الجامعة الألمانية.