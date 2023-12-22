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فرحة جنود لواء جولاني الإسرائيلي بخروجهم أحياء من قطاع غزة (فيديو)

كتب:

منى السعيد
02:56 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
جنود الاحتلال - أرشيفية

جنود الاحتلال - أرشيفية

تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من لواء جولاني، الذي يُطلق عليه «كتيبة نخبة النخبة للجيش الإسرائيلي» وهم يغنون فرحًا بخروجهم أحياء من قطاع غزة.

لواء جولاني ينسحب من قطاع غزة

وانتشرت عدة مقاطع، الأول لمجموعة من جنود لواء جولاني وهم يخرجون من قطاع غزة، ويرددون: «باي باي بيت حانون»، سعداء بنجاتهم من الموت المؤكد في القطاع، خاصة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة على مدار 60 يوما.

مقطع الفيديو الثاني، كان لمجموعة من الجنود يحتفلون بالغناء بعد عودتهم إلى قاعدتهم العسكرية في إسرائيل، وخروجهم أحياء من قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت انسحاب لواء جولاني من القطاع، أمس، بعد حرب دامت أكثر من 60 يومًا، تكبد خلالها اللواء الكثير من الخسائر، أبرزها كمين الشجاعية الذي سقط فيه قائد اللواء و9 جنود، واضطروا إلى تدخل الطيران العسكري والمدفعية لإخراج جثث جنود الاحتلال من حي الشجاعية.

إصابات واعتقالات في جنوب جنين

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت مواطنين واعتقلتهما، إضافة لاعتقال اثنين آخرين، اليوم، خلال مواجهات اندلعت في بلدة برطعة، جنوب جنين، الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين، يوميا من الساعة السادسة مساء، بعد فتحه السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الاحتلال يسمح للمواطنين بالمرور عبره مشيا فقط، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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