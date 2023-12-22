فرحة جنود لواء جولاني الإسرائيلي بخروجهم أحياء من قطاع غزة (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من لواء جولاني، الذي يُطلق عليه «كتيبة نخبة النخبة للجيش الإسرائيلي» وهم يغنون فرحًا بخروجهم أحياء من قطاع غزة.

لواء جولاني ينسحب من قطاع غزة

وانتشرت عدة مقاطع، الأول لمجموعة من جنود لواء جولاني وهم يخرجون من قطاع غزة، ويرددون: «باي باي بيت حانون»، سعداء بنجاتهم من الموت المؤكد في القطاع، خاصة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة على مدار 60 يوما.

جنود لواء جولاني يهربون من قطاع غزة وهم فرحين جدا بالخروج ويقولون" باي بيت حانون" pic.twitter.com/PxEXoZiIp2 — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) December 21, 2023

مقطع الفيديو الثاني، كان لمجموعة من الجنود يحتفلون بالغناء بعد عودتهم إلى قاعدتهم العسكرية في إسرائيل، وخروجهم أحياء من قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت انسحاب لواء جولاني من القطاع، أمس، بعد حرب دامت أكثر من 60 يومًا، تكبد خلالها اللواء الكثير من الخسائر، أبرزها كمين الشجاعية الذي سقط فيه قائد اللواء و9 جنود، واضطروا إلى تدخل الطيران العسكري والمدفعية لإخراج جثث جنود الاحتلال من حي الشجاعية.

هل رأيتم من قبل جيشا يحتفل بانسحابه؟!!

لواء جولاني (أكبر وأقوى ألوية الجيش الإسرائيلي) يحتفلون بخروجهم من #غزة أحياء!!

يحتفلون بهروبهم من جحيم الحرب مع المقاومة

يحتفلون بأنهم أخيرا سيتخلصون من الحفاضات!



هذا هو حال جيش العدو الذي تتسابق حكوماتنا العربية على عقد معاهدات السلام… pic.twitter.com/4HzwzkTqFj — شيرين عرفة (@shirinarafah) December 22, 2023

إصابات واعتقالات في جنوب جنين

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت مواطنين واعتقلتهما، إضافة لاعتقال اثنين آخرين، اليوم، خلال مواجهات اندلعت في بلدة برطعة، جنوب جنين، الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين، يوميا من الساعة السادسة مساء، بعد فتحه السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الاحتلال يسمح للمواطنين بالمرور عبره مشيا فقط، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.