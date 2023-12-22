تسليم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعتي الزقازيق و«أزهر دمنهور» غدا

قال المستشار محمد سمير االمتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية، إن الهيئة تبدأ غدا، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعة «الزقازيق»، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر «فرع دمنهور فقط» من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مكان تسليم الملفات

أضاف «سمير» في بيان، أن تسليم الملفات يكون بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

النيابة بدأت تسليم المفات في 16 ديسمبر

وبدأت هيئة النيابة الإدارية، تسلم ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق، من يوم 16 ديسمبر الجاري، بمقر الهيئة في أكتوبر، واشترطت لتسليم الملف أن يكون المتقدم سجل إلكترونيا على موقع الهيئة في الوقت المحدد لذلك.

وحددت النيابة من له الحق في استلام الملف نيابة عن المرشح للوظيفة، وهم الأب أو الأم أو الأخت أو الزوج أو الزوجة، وذلك على أن يكون الملف مستوفيا جميع المستندات المطلوب طباعتها من الموقع، إضافة للمستندات الأساسية مثل شهادة التخرج وبيان الدرجات وغيرها من المستندات المنوه عنها.