تسليم ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة حلوان اليوم

تبدأ هيئة النيابة الإدارية، بالتاسعة صباح اليوم في تسليم ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق جامعة حلوان، وذلك بمقر الهيئة في أكتوبر، واشترطت لتسليم الملف أن يكون المتقدم سجل إلكترونيا على موقع الهيئة في الوقت المحدد لذلك.

شروط التعيين في الوظيفة

وأعلنت النيابة الإدارية، في وقت سابق، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ونرصد لكم في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- اجتياز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو الكشف الطبي.