جامعة طنطا تشارك بمؤتمر «القبول والتسجيل في عصر التحول الرقمي» بتونس

اختتم الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، مشاركته في المؤتمر الأربعين للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية، تحت عنوان «القبول والتسجيل في عصر التحول الرقمي»، المنعقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

قواعد قبول الطلبة العائدين من الخارج

وقدم نائب رئيس الجامعة عرضا تقديميا خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر بعنوان «قواعد قبول الطلبة العائدين للدراسة والمنقطعين بسبب الحروب تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية»، تناول خلالها القواعد والضوابط والشروط التي أقرتها وزارة التعليم العالي المصرية للطلاب العائدين للدراسة والمنقطعين بسبب الحروب والإجراءات التي يقوم بها الطلاب للعودة للانتظام بالدراسة مرة أخرى.

مقررات دراسية تربط الجامعات العربية بالروسية

وأضاف أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات كان أهمها العمل على إحداث مركز تابع للمنظمة يعني بوضع إطار عام للأنظمة والتعليمات المنظمة للقبول والتسجيل وانتقال الطلبة بين الجامعات، والعمل على استحداث سياسات وإجراءات تسمح بنقل مقررات دراسية من الجامعات العربية إلى الجامعات الروسية و بالعكس، وفي هذه الحال يتم نقل بيانات الطالب الأكاديمية إلكترونيا من جامعة الى أخرى، والعمل على تدريب الطلبة بين الجامعات من خلال المختبرات الافتراضية، والاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين في القبول والتسجيل من قبل مختصين في الجامعات.

كما سيتم العمل على تكييف البرامج والجداول الدراسية لهم، وإنشاء قاعدة بيانات تابعة للمنظمة تعني بحفظ بيانات الطلبة في الجامعات التابعة لها، بحيث يتم الرجوع لها في حالة الكوارث التي تهدد هذه البيانات في مصدرها، وتوجيه الجامعات لتسهيل إجراءات القبول والانتقال والتسجيل للطلبة الدراسين في جامعات غزة الراغبين في الانتقال.