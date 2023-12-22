«تموين الشرقية»: توزيع 7 أطنان سكر بـ27 جنيها في قرى ومراكز بلبيس

وزرعت مديرية التموين بالشرقية 7 أطنان لمكاتب التموين الفرعية في بلبيس بـ27 جنيها للكيلو، بواقع استلام كل مواطن 2 كيس سكر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

7 أطنان سكر بـ27 جنيها بقرى بلبيس

أوضح محمود درويش مدير إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع 7 أطنان من السكر في نطاق قرى بلبيس والمدينة، لافتا إلى توزيع طن سكر في ميت ربيعة، بلبيس منطقة سعدون، حفنا وشبرا النخلة، وعزبة العبسي وبير عمارة وأولاد سيف.

صرف السكر الحر على بطاقة التموين

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه منذ بدء شهر ديسمبر أصبح من حق كل مواطن يحمل بطاقة تموينية الحصول على السكر الحر من مكاتب ومحلات التموين المختلفة، مشيرة إلى صرف 2 كيس سكر بسعر 27 جنيها لكل بطاقة، تضم 4 أفراد، بينما يتم صرف كيس سكر لكل بطاقة تموينية تضم أقل من 4 أشخاص.