الكشف على 302 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بايتاي البارود ومديرية الطب البيطري بالبحيرة، قافلة طبية و سكانية، بقرية فراولو تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 302 مواطن من اهالي القرية بمختلف التخصصات «132 باطنة - 35 عظام - 68 رمد -67 أسنان» بالإضافة إلى عمل نظارات لعدد 39 حالة.

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش وعلاج 500 رأس ماشية بالإضافة إلى اصلاح وصيانة 100 كشاف وعمود كهرباء.

جهود البحيرة في تنفيذ القوافل الطبية

تأتي القوافل الطبية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية.

كما تسعى القوافل الطبية إلى تمكين مواطني القرى بمحافظة البحيرة من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

يشار إلى أن عددا من قرى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شهدت أمس تنفيذ 5 قوافل طبية شاملة وتم خلالها صرف العلاج مجاناً من خلال تواجد 9 عيادات طبية متنقلة.