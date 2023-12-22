انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري القسم الثالث بالإسكندرية غدا

تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ12 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشرة التي تُنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مواجهات ساخنة

وتنطلق العديد من المباريات الساخنة غدا السبت حيث يواجه فريق أصحاب الجياد نظيره مركز شباب أبو حمص على ملعب ستاد الجامعة بالإسكندرية، ويستضيف مركز شباب كفر بولين نظيره المنتزه على ملعب بدر.

كما يلتقى مياه البحيرة مع مركز شباب إيتاي البارود على ملعب مياه البحيرة.

ويواجه فريق مركز الدلنجات نظيره نهضة العامرية على ملعب مركز شباب الدلنجات.

ويواجه فريق المعمورة نظيره مركز شباب أبو المطامير على ملعب المعمورة.

ويستضيف فريق الترام نظيره بدر على ملعب الترام.

فيما جنبت القرعة فريق مركز شباب العامرية اللعب في هذه الجولة. وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.