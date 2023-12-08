نتائج مباريات اليوم في المجموعة الـ11 بدوري القسم الثالث بالإسكندرية

انتهت 3 مباريات في الجولة العاشرة للمجموعة الحادية عشرة لدوري القسم الثالث اليوم التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة .

نتائج مباريات الجولة العاشرة

أقيمت اليوم 3 مباريات من دوري القسم الثالث المجموعة 11 لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم:

- تلقى فريق مركز شباب بولين، هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف من مركز شباب أبو المطامير في المباراة التي جرت على ملعبه ووسط جمهوره.

- ‏تعادل أصحاب الجياد مع نظيره بدر بهدف لكل منهما.

- ‏تعادل مياه البحيرة مع الدلنجات بدون أهداف.

مباريات السبت في القسم الثالث

وتقام غدا السبت 9 ديسمبر 2023 باقي مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة حيث يلتقي مركز شباب العامرية مع مركز شباب أبو حمص ويلاقي مركز شباب المعمورة نظيره مركز شباب إيتاي البارود فيما يلتقى الترام مع نهضة العامرية وتقام المباريات في تمام الساعة 2.30 عصرا.