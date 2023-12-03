نتائج مباريات الجولة التاسعة من دوري القسم الثالث لكرة القدم بالإسكندرية

انتهت مباريات الجولة التاسعة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة

- تلقى فريق نهضة العامرية، هزيمة ثقيلة من مركز شباب المعمورة في المباراة التي جرت على ملعبه ووسط جمهوره بخماسية نظيفة، وأحرز أهداف المعمورة، أحمد عويس 3 أهداف وهدفًا لكل من إيتو ورامي فؤاد.

- ‏فيما فاز مركز شباب إيتاي البارود على نظيرة أصحاب الجياد، على ملعب مركز شباب إيتاي البارود بنتيجة 0/3.

- تعادل فريق بدر مع نظيره مركز شباب كفر بولين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بدر بهدفين لكل منهما.

- تعادل فريق أبو المطامير مع مركز شباب العامرية على ملعب أبو المطامير بدون أهداف.

- لقي مركز شباب أبو حمص هزيمة من نظيرة المنتزة في المباراة التي جرت على ملعب أبو حمص بهدف نظيف أحرزه ياسين طه.

- فاز فريق مركز شباب الدلنجات على فريق الترام على ملعب مركز شباب الدلنجات، بنتيجة 0/2 أحرزهما أحمد الشرقاوي ومحمود خميس.

جدول ترتيب الفرق

وجاء جدول ترتيب فرق دوري القسم الثالث بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة كالتالي: