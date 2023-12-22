«أوقاف أسوان» تُطلق قافلة دعوية لنشر مفاهيم الدين الصحيحة ونبذ العنف

انطلقت قافلة دعوية ودينية اليوم الجمعة من مسجد الجوهرة بقرية فارس في محافظة أسوان، بحضور حشد كبير من المصلين في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأكد الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أهمية القوافل الدعوية التي تنظمها المديرية في مختلف إداراتها بالمحافظة، تعزيزًا لسماحة الدين الإسلامي الحنيف ونشر مفاهيم الوسطية ونبذ العنف.

وكيل وزارة الأوقاف بأسوان يلقي خطبة الجمعة

وتناول الشيخ حنفي دياب خلال خطبة الجمعة التي ألقاها موضوع «نداءات الله عز وجل للمؤمنين في القرآن الكريم»، لحث المصلين على اتباع طاعة الله والابتعاد عن المعاصي والذنوب، واستخدام القرآن الكريم والسنة النبوية كدليل ومنهج للمسلمين في جميع الأزمان والأماكن بينما أُقيمت مقرأة لتلاوة القرآن الكريم للأطفال في قرية فارس بعد صلاة الجمعة.

حضور عدد من الدعاة القافلة الدعوية

وألقى الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبته بحضور مدير الدعوة الشيخ أحمد الطيب وبعض الشيوخ والقيادات المحلية وأهالي المنطقة ورواد المسجد قبل انطلاق القافلة الدعوية.