مواعيد المقابلات الشفوية للمتقدمين لوظائف وزارة الأوقاف.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد الاختبار الشفوي للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف «إمام وخطيب ومدرس» بوزارة الأوقاف.

موعد امتحانات المتقدمين لوظائف الأوقاف

وكشف «الجهاز» عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنه من المقرر عقد المقابلة الشفوية للمتحنين في الفترة من الأربعاء المقبل حتى 29 يناير المقبل، وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بالعجوزة.

رابط الاستعلام عن امتحانات المتقدمين لوظائف الأوقاف

وأوضح أنه يمكن للراغبين في شغل الوظائف الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الرابط التالي «اضغط هنا».

شروط وظائف وزارة الأوقاف 2023

أشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب، في مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2023، وجاءت كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أزهري عالٍ مناسب للوظيفة.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف

وحدد «الجهاز» المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب، في مسابقة وزارة الأوقاف 2023، كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

- صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية، موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة ضوئية من المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة ضوئية من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.