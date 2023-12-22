وزارة الأوقاف: ختم القرآن الكريم برواية ورش لكبار القراء الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عقد الختمة الثالثة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، يوم الأحد 24 ديسمبر 2023م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة ، على هامش المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، بحضور أهل القرآن الكريم من أربع وستين دولة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

كبار القراء في الختمة

القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع

القارئ الشيخ محمود الخشت.

القارئ الشيخ/ طه النعماني.

القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.

القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.

القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.

القارئ الشيخ/ أحمد عوض أبو فيوض.

القارئ الشيخ/ فتحي خليف،.

القارئ الشيخ/ محمود علي حسن، حيث يختمون القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدير بالذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تنطلق غدا بحضور مشاركين من 64 دولة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في مقر دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.