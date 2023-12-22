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«المهندسين» تعقد ورشة عمل تحت عنوان «الحفاظ التشريعي لحق الملكية» غدا

كتب:

سهيلة هاني
06:35 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
نقابة المهندسين

نقابة المهندسين

تعقد نقابة المهندسين، ورشة عمل تحت عنوان الحفاظ التشريعي لحق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي، وذلك غدا في تمام الساعة الـ5 مساء، بقاعة عثمان أحمد عثمان بمقر النقابة بالدور الأول.

ورشة عمل 

ووجهت النقابة دعوة للمهندسين لحضور الورشة التي تعقد غدا، بعنوان الحفاظ التشريعي لحق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي، وتأتي الورشة ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاءها لإثراء مهارتهم في مختلف التخصصات، وإيمانا من النقابة بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي.

وفي سياق متصل، تعقد لجنة  الموارد المائية باتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع  نقابة المهندسين، ندوة افتراضية تحت عنوان «تحلية المياه: التحديات والتكنولوجيات لمواجهة شح المياه بالمنطقة العربية»، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا عبرتطبيق زوم.

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بقلم سهيلة هاني