وحدات سكنية جديدة لأعضاء نقابة المهندسين في هذا الموعد.. اعرف التفاصيل

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة سوف تطرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع بارادايس في الربع الأول من العام الجديد 2024، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاءها على مدار العام.

وحدات سكينة جديدة

وأوضح النبراوي لـ«الوطن» أنه من المقرر أن تطرح النقابة وحدات سكنية جديدة في الربع الأول من العام المقبل 2024، وذلك بعد الانتهاء من وحدات إسكان النقابة بالقاهرة الجديدة، موضحا أنه سوف يتم طرح 250 وحدة في جنوب الأحياء بالسادس من أكتوبر مطلع العام القادم.

ولفت نقيب المهندسين، إلى توافر مرحلة جديدة من وحدات الإسكان بكومباوند باراديس، بالإضافة إلى مشروعات سكنية جديدة تنفذها النقابة بمدينة العبور بواقع 12 عمارة، لافتا إلى أن النقابة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية تنسق لشراء قطعة أرض كبيرة في منطقة حدائق العاصمة القريبة من العاصمة الإدارية ومدينة بدر، على أن يتم تنفيذ المشروع فور استلام الأرض.

وحدات إسكان للمهندسين

وانتهت نقابة المهندسين من إجراءات قرعة وحدات إسكان كومباوند باراديس بالقاهرة الجديدة، وتم بيع 211 وحدة سكنية من أصل 212، على أن يتم ضم الوحدة الأخيرة في طرح العام الجديد.