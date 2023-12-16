«الأعلى للجامعات» يعلق على قرار نقابة المهندسين بشأن قيد خريجي المعاهد

علّق الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على قرار نقابة المهندسين قيد خريجي المعاهد العليا للهندسة، الحاصلة على ضمان الجودة والاعتماد، وعددها 13 معهدا.

قال «شعيرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قرار نقابة المهندسين غير قانوني، وخاطبنا رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالموضوع، ووزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم والتعامل مع الموضوع».

شرط النقابة الجديد يواجه العديد من المشكلات

تابع رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن جميع المعاهد المصرية للهندسة والجامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومعترف بشاهدتها ومعادلتها، ويحق لخريجيها الالتحاق بنقابة المهندسين، لافتا إلى أن شرط النقابة الجديد يواجه العديد من المشكلات، أبرزها أنه حال الرغبة في الحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة يجب أن يمر على إنشاء المعهد سبع سنوات: «هتعمل أيه النقابة في ده، خاصة وأن هناك معاهد لم تصل للمدة القانونية للحصول على الاعتماد».

اختتم «شعيرة» بالإشارة إلى أن جميع المعاهد العليا للهندسة، والجامعات التابعة لها معتمدة ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.