رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بندقية «الغول».. سلاح خطير صنع في فلسطين لاصطياد جنود الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

نهى نصر
07:43 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
بندقية الغول

بندقية الغول

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، العديد من الجرائم، في قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بعد السابع من أكتوبر، ورغم ذلك فإنّ الفصائل الفلسطينية على الجانب الأخر تعلن انتصارات تحققها بأسلحة مطوّرة بمكونات محلية، كان آخرها بندقية الغول، التي يطلق عليها «القاتل صامت».

معلومات عن بندقية الغول

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو لبندقية الغول تحت عنوان: «صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم»، إذ تضمن الفيديو مشاهد من عملية تصنيع بندقية «الغول» المستخدمة في عمليات قنص جنود الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن بندقية الغول، وفقًا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

- بندقية محلية الصنع ذات العيار 14.5 مليمتر.

- دخلت الخدمة للمرة الأولى في حرب 2004. 

- تُعتبر من أطول بنادق القنص في العالم.

-  يزيد طولها على 1.5 أمتار.

- يعود تسميتها إلى مطورها الشهيد المهندس عدنان الغول.

- مداها القاتل يصل إلى كيلومترين، مقارنة بـ1.5 كيلومترات لقناصة «شتاير».

- جرى استخدامها في حرب 2014 المعروفة بـ«معركة العصف المأكول».

استمرار الحرب على قطاع غزة 

وما زالت حرب الإبادة الجماعية مستمرة على قطاع غزة، إذ راح ضحيتها آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما أصبحت الحياة داخل القطاع شبه منعدمة والمباني تحوّلت إلى ركام، وباتت الشوارع رمادية اللون، ولا يوجد غذاء أو مياه، بالإضافة إلى نقص الوقود.

اقرأ المزيد:

عادل حمودة عن قيادي في الفصائل الفلسطينية: «يعيش على الماء والتمر»

عادل حمودة: الفصائل الفلسطينية نجحت في إيقاف خطط التقسيم الزماني والمكاني للقدس

الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 720 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بداية الهجوم البري

خبير علاقات دولية: الفصائل الفلسطينية أثبتت قدرتها على الحرب لفترات طويلة

الفصائل الفلسطينية ترفض التفاوض على تبادل الأسرى قبل وقف عدوان غزة
بقلم نهى نصر