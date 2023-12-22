محمد ثروت يحتفل بعقد قران ابنته على رجل أعمال مصري في الإمارات

احتفلت الدكتورة داليا محمد ثروت المسؤلة بمؤسسة آل مكتوم -ابنة الفنان محمد ثروت- على رجل أعمال مصري مقيم بالإمارات.

واقتصر عقد قران داليا محمد ثروت، على حضور الأسرتين وعدد من الشيوخ ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين.

وكان الفنان محمد ثروت، قد احتفل بزفاف نجله أحمد ثروت، الشهر الماضي، على لاعبة كرة اليد النسائية لمى الشواربي بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وزيرة الخارجية السابقة نبيلة مكرم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، تامر حسني، أحمد جمال، الإعلامية مي الشاذلي، وآخرين، وتم تخصيص نفقات حفل الزفاف للتبرع لغير القادرين.