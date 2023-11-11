نجل محمد ثروت يتبرع بتكاليف حفل زفافه لعلاج غير القادرين

كشف الفنان أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، عن موعد حفل زفافه على لمى الشواربي، لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي، والتي تبلغ من العمر 26 عامًا.

أحمد ثروت يعلن تفاصيل حفل زفافه

وأوضح ثروت لـ«الوطن»، أنه قرر عقد القران نهاية شهر نوفمبر الجاري، على أن يخصص تكاليف حفل الزفاف لعلاج غير القادرين بعد الأزمة المرضية العنيفة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

أحمد محمد ثروت أصيب بمتلازمة ميلر فيشر وتسببت في 5 إعاقات

يذكر أن الفنان أحمد ثروت نجل محمد ثروت، أُصيب بمتلازمة ميلر فيشر، والتي تسببت في إصابته بخمس إعاقات، منها فقدان القدرة على الكلام والبصر، وكشف تفاصيل أزمته المرضية حين ما استضيف في برنامج معكم منى الشاذلي: عندما فقدت الحركت تواصلت مع أصدقاء لي من ذوي الهمم، وهم يعتبرون أقوى سبب في التعايش مع ما مررت به، ومن المفروض أن نقول لذوي الهمم أنتم أبطال عندما نراهم.