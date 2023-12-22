رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد انضمام أعضاء جدد لكنيسة بني سويف

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل انضمام أعضاء جدد للكنيسة الإنجيلية ببني سويف، اليوم الجمعة.

وشارك في فعاليات الحفل الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس خليل إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والأسقف عادل هارون، رئيس مذهب نهضة القداسة، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.

رئيس الطائفة الإنجيلية: المسيح تجاوز الحواجز من أجل رؤية جديدة وبناء جديد

وفي بداية خطاب الحفل، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية ببني سويف الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «السيد المسيح تجاوز الحواجز من أجل رؤية جديدة وبناء جديد، يا أحبابي نستطيع الصمود الروحي أمام التحديات الفكرية والروحية، ونتمسك بكلمة الله لنعبر ونحقق الهدف».