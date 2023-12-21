رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ووفدًا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

رئيس الإنجيلية: رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم

وقال رئيس الإنجيلية: «رسالة الميلاد فرح ومحبة وسلام للعالم، ولقاؤنا مع غبطتكم يعكس عمق روابط المحبة».

ورحب البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، وقال: «سعادتنا كبيرة اليوم بالتهنئة، وميلاد السيد المسيح بداية جديدة وحياة محبة».

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد، الاثنين المقبل، 25 ديسمبر بعد فترة صومٍ دامت لمدة 15 يومًا بدأت من 10 ديسمبر وحتى ليلة قداس العيد 24 ديسمبر.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد المجيد، الأحد المقبل، بكنيسة السيدة العذراء مريم في مدينة نصر، بحضور عدد من ممثلي الطوائف المسيحية والمسؤولين في الدولة والشخصيات العامة.