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مندوب البرازيل بمجلس الأمن يشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

منتصر سليمان
08:06 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
مجلس الأمن

مجلس الأمن

قال مندوب البرازيل بمجلس الأمن، لا بد من زيادة المساعدات إلى غزة وأن تتضمن كل الضروريات بما فيها الوقود.

وأضاف مندوب البرازيل خلال جلسة لمجلس الأمن، أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نثمن الجهود المصرية لتيسير استخدام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وتابع: «نرحب بقرار توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويجب إطلاق سراح المحتجزين فورًا».

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