عاجل.. مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 07:13 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023 مجلس الأمن أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مندوبة الإمارات في مجلس الأمن: التهدئة ضرورية لوصول المساعدات لسكان غزة مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة: سندعم مشروع قرار بشأن مساعدات غزة في مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن حول مساعدات غزة وزير خارجية الأردن يحذّر من فشل مجلس الأمن في تبني قرار بشأن غزة وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بسرعة التصديق على قرار إدخال المساعدات لغزة مجلس الأمن غزة المساعدات بقلم محمد عزالدين