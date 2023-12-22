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عاجل.. مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:13 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
مجلس الأمن

مجلس الأمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة.

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