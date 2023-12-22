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تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:21 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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