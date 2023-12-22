تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة كتب: منتصر سليمان 06:21 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: وصول 21 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر فرحة جنود لواء جولاني الإسرائيلي بخروجهم أحياء من قطاع غزة (فيديو) تفاصيل انسحاب أقوى لواء في جيش الاحتلال من قطاع غزة.. ماذا حدث؟ عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة البيت الأبيض يعلن العمل على قرار جديد بشأن العدوان على قطاع غزة قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان