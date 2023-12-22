عاجل.. مكاسب ضخمة للأهلي من البطولات الدولية في 2023.. مئات الملايين

فرحة عارمة غمرت جماهير الكرة المصرية، خاصة عشاق المارد الأحمر، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببرونزية مونديال الأندية، ليحصد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز بالبرونزية على حساب نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية، لينعش المارد الأحمر خزينته بـ 2.5 مليون دولار، لذلك نرصد لكم مكاسب الأهلي المادية في البطولات الدولية خلال عام 2023.

مكاسب الأهلي المادية من البطولات الدولية في 2023

انتعشت خزينة النادي الأهلي في 2023، بالعديد من المكاسب المادية، بسبب مشاركته في 5 بطولات دولية، بطولتي كأس عالم للأندية، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، والدوري الأفريقي.

بدأت مكاسب الأهلي المالية في البطولات الدولية بعام 2023، خلال شهر فبراير من العام الجاري، بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، ليحصل على 2 مليون دولار.

استكمل الأهلي انتصاراته الدولية في شهر يونيو، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب نادي الوداد المغربي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحصد 4 ملايين دولار.

وفي شهر نوفمبر، حصل الأهلي على ما قيمته 1.7 مليون دولار، وفقًا لبيان الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، رغم الخسارة أمام صن داونز في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وفي شهر سبتمبر، حصل الأهلي على 250 ألف دولار، بعد خسارة بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، باعتباره وصيفًا للبطولة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي «كاف»، عن زيادة جوائز البطولة، بنسبة 130%.

واختتم الأهلي منافساته الدولية في العام الحالي، بالفوز ببرونزية مونديال الأندية على حساب أوراوا الياباني، ليضيف 2.5 مليون دولار، ليبلغ إجمالي المكاسب من البطولات الدولية في 2023 قرابة 10.5 مليون دولار، ما يعادل (324.38) مليون جنيه مصري.