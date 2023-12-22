عاجل.. الأهلي يحصل على مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

حصد النادي الأهلي مكافأة مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك بعد نجاح المارد الأحمر في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتختتم فاعلياتها اليوم، بالفوز على أوراوا ريد الياباني.

وفاز الأهلي على حساب أوراوا ريد الياباني بـ4 أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، على هامش كأس العالم للأندية.

قيمة مكافأة الأهلي بعد حصد البرونزية المونديالية

ويحصل الأهلي على مليونين ونصف المليون دولار، وهي قيمة جائزة صاحب المركز الثالث في البطولة والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.

جوائز كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رصد مكافآت مالية ضخمة للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي جاءت كما يلي:-

البطل (5 ملايين دولار)

المركز الثاني (4 ملايين دولار)

المركز الثالث (الأهلي) (2.5 مليون دولار)

المركز الرابع (أوراوا ريد الياباني) (2 مليون دولار)

المركز الخامس (اتحاد جدة السعودي وليون المكسيكي) (مليون دولار لكل فريق)

المركز السابع (أوكلاند سيتي النيوزيلاندي) (نصف مليون دولار)

الأهلي يستعد لمواجهة كأس السوبر المصري

ويستعد الأهلي للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض منافسات كأس السوبر المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل، في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة.