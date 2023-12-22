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عاجل.. مفاجأة غير متوقعة من جماهير الأهلي بعد برونزية المونديال.. صدمة لمانشستر سيتي

كتب:

ندى قطب
06:36 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الأهلي

الأهلي

بشكل استثنائي وغير متوقع يسير جمهور ومشجعي الأهلي خلف فريقهم، دون كلل أو ملل في جميع المحافل والمسابقات المختلفة، وهو ما حدث مؤخرًا في سباق المارد الأحمر مع أندية العالم، على جوائز الأفضل المقدمة من جلوب سوكر.

الأهلي يقترب من التعادل مع مانشستر سيتي بمساندة جماهيره 

الأهلي يسير بخطى حثيثة نحو لقب الأفضل، بعدما اقترب من التفوق على أندية العالم، في سباق الأفضل بجوائز جلوب سوكر، وذلك بأصوات جماهيره الذين شاركوا في الاستفتاء الذي طرحه الموقع الخاص بالمسابقة، المقرر الإعلان عن نتائجها في يناير المقبل، بعدما حصل على 26% من إجمالي الأصوات.

 

المفارقة في الأمر، أنّ مانشستر سيتي يملك تقريبًا النسبة ذاتها، إذ حصد حتى تلك اللحظة 26.5%، ما يعني تفوقه على المارد الأحمر بنسبة بسيطة يمكن إدراكها والتفوق عليها في الأيام المقبلة، ما سيكون بمثابة هدية من جماهير الأهلي للفريق الذي حصد برونزية المونديال الرابعة.

الأهلي يقف في المركز الثاني بترتيب القائمة التي تنافس على أفضل نادي في العالم لعام 2023، بعدما حصد 26%، بينما لا يزال مانشستر سيتي في المركز الأول، وفي المركز الثالث الهلال السعودي، برصيد 14.7%، وفي المركز الرابع يأتي فلومينينسي، الذي تفوق على المارد الأحمر في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي في تخطي أوراوا الياباني، برباعية لهدفين، في المباراة التي جمعت الثنائي في المنافسة على المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، ليحصد البرونزية الرابعة في تاريخه المونديالي ويواصل خطف الإنجازات، والتحليق منفردًا على مستوى القارة بسبب إنجازاته الاستثنائية في السنوات المنقضية، وفي مستهل مشواره بكأس العالم للأندية حقق انتصارًا تاريخيًا على اتحاد جدة، بثلاثية ساحقة مقابل هدف وحيد، في اللقاء الافتتاحي للمارد الأحمر.

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بقلم ندى قطب