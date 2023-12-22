« الكراون» تنضم إلى مبادرة حدائق بلا أسوار لخدمة أهالي بورسعيد 

شهدت حديقة «الكراون» بمنطقة الجوهرة في حي الزهور ببورسعيد أعمال تطوير لتنضم إلى مبادرة «حدائق بلا أسوار»، حيث أصبحت تضم أماكن جلوس ونافورات ولاند سكيب وزيادة المسطحات الخضراء على أعلى مستوى مما جعل مظهرها الجديد إضافة جديدة لأهالي حي الزهور؛ لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين الحي، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها أحياء بورسعيد مؤخرا.

مسطحات خضراء

وأشار محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير حديقة «الكراون» بالجوهرة تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات أشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

حدائق بلا أسوار

يذكر أنه لم يتوقف قطار مبادرة «حدائق بلا أسوار» في حي واحد فقط في محافظة بورسعيد بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حي الزهور، لتصبح المحافظة إحدى المدن الخضراء بين المحافظات وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق في كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق مبادرة «حدائق بلا أسوار».