مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 2.3 مليون فلسطيني يواجهون الموت في غزة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن 2.3 مليون فلسطيني في غزة يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن، أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها.

ودعا مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وتقديم المساعدات ومنع التهجير القسري.