حي الجمرك بالإسكندرية يعلن إقامة معرض المشغولات اليدوية الأحد المقبل

أكّدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إقامة معرض المشغولات والمنتجات اليدوية بديوان عام الحي، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري ابتداءً من الساعة 9 صباحًا، على أن يستمر حتى الإثنين 25 ديسمبر، مع إتاحة مشاركة السيدات من مختلف أحياء المحافظة الساحلية.

تشجيع السيدات على العمل

أوضحت «خليفة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الهدف من إقامة المعرض فتح أسواق جديدة للسيدات العاملات في المشغولات والمنتجات اليدوية، خاصة السيدات المعيلات وصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيعهن على الاستمرار في العمل والإنتاج، ما يرفع مستوى الأسرة الاقتصادي، ويزيد من دخلها للتغلب على المشكلات المادية.

باب الاشتراك ما زال مفتوحًا

أشارت إلى أنّ الاشتراك في المعرض ما زال مفتوحًا لجميع السيدات من العاملات في المشغولات اليدوية، وليس قاصرًا على أهالي حي الجمرك، موضحة أنّ المعرض يقام بالمجان لفتح أسواق جديدة أمام السيدات، وتمكينهن من عرض منتجاتهن، والتعاقد على توريدها لجهات عدّة.