إيقاف أعمال بناء مخالف في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

يواصل حي الجمرك بالإسكندرية متابعة إيقاف وإزالة مخالفات المباني بشكل فوري، تطبيقا للقانون والقرارات المنظمة للبناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمنع حدوث أي تجاوزات تسبب خطورة على حياة المواطنين.

تنفيذ القانون

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي يواصل التصدي لأعمال البناء المخالفة، من خلال شن حملات مستمرة للقضاء لإزالة مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ القانون على المخالفين بكل حزم.

إزالة قواطيع

وأشارت «خليفة» إلى أنه خلال حملة شنها الحي تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن قواطيع مبان بالدور الثالث من العقار 4 حوش آدم، والمتفرع من شارع الإمام علي اللبان، وذلك بوجود مهندس المنطقة، وإدارة المشروعات، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية في جميع أنحاء الحي وتنظيم الحملات المستمرة بشكل دوري لإيقاف وإزالة أي مخالفات.