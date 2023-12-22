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الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 5 جنود للاحتلال وقنص ضابط (فيديو)

كتب:

محمد عبدالعزيز
09:00 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
أثناء استهداف جنود الاحتلال

أثناء استهداف جنود الاحتلال

نشرت الفصائل الفلسطينية فيديوهات جديدة لاستهدافهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المناطق في قطاع غزة، واستهدفت قوة راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات واشتكبوا معها شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

وظهر في الفيديو، وهم يراقبون الجنود أثناء خروجهم من إحدى المنازل، وتم استهدافهم بالقذيفة، ومن نجا من جنود الاحتلال اشتكبوا معهم بالأسلحة النارية.

كما نشرت الفصائل الفلسطينية أيضًا مشاهد يظهر فيه الالتحام مع قوات الاحتلال في قرية المغراقة شمال المنطقة الوسطى، ونشرت الفصائل في جميع فيديوهاته، علامة السهم الأحمر الشهير، على رأس الجنود، في إشارة لاستهدافهم.

قنص ضابط إسرائيلي 

ونشرت الفصائل فيديو حقق انتشارًا على نطاق واسع، يظهر فيها قنص أحد ضباط الاحتلال الإسرائيلي، وظهر في الفيديو الضابط يتخفى داخل دُشمة عسكرية، واستهدفته الفصائل ببندقية قنص في رأسه.

وكانت الفصائل أعلنت استهداف قوات الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد والاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت جرافة وناقلة جند بصاروخ الياسين 105.

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