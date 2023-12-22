الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 5 جنود للاحتلال وقنص ضابط (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية فيديوهات جديدة لاستهدافهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المناطق في قطاع غزة، واستهدفت قوة راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات واشتكبوا معها شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

وظهر في الفيديو، وهم يراقبون الجنود أثناء خروجهم من إحدى المنازل، وتم استهدافهم بالقذيفة، ومن نجا من جنود الاحتلال اشتكبوا معهم بالأسلحة النارية.

الله أكبر



الآن كتائب القسام تبث مشاهد استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معها شمال غرب مدينة بيت لاهيا.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/SyK6rYsNQP — رضوان الأخرس (@rdooan) December 22, 2023

كما نشرت الفصائل الفلسطينية أيضًا مشاهد يظهر فيه الالتحام مع قوات الاحتلال في قرية المغراقة شمال المنطقة الوسطى، ونشرت الفصائل في جميع فيديوهاته، علامة السهم الأحمر الشهير، على رأس الجنود، في إشارة لاستهدافهم.

قنص ضابط إسرائيلي

ونشرت الفصائل فيديو حقق انتشارًا على نطاق واسع، يظهر فيها قنص أحد ضباط الاحتلال الإسرائيلي، وظهر في الفيديو الضابط يتخفى داخل دُشمة عسكرية، واستهدفته الفصائل ببندقية قنص في رأسه.

مشهد قنص ضابط صهيوني ببندقية "الغول" القسامية شمال قطاع غزة pic.twitter.com/qVqTwf01Q6 — أجيج (@1b2_r) December 22, 2023

وكانت الفصائل أعلنت استهداف قوات الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد والاشتباك مع من تبقى من أفراد القوة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت جرافة وناقلة جند بصاروخ الياسين 105.