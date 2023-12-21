استشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرقي خان يونس كتب: منتصر سليمان 11:57 م | الخميس 21 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرقي خان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة: الأهالي تواجه خطر الموت ما هي صواريخ «كاتيوشا»؟.. سلاح نوعي يٌرعب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لجنة السلام الدولية: ربع العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تواجه أوضاعا كارثية خبير: انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي حول هدنة جديدة في قطاع غزة وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان