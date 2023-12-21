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استشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرقي خان يونس

كتب:

منتصر سليمان
11:57 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرقي خان يونس.

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