تقديم خدمات طبية لـ 531 مواطناً في قافلة طبية بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وجامعة دمنهور، قافلة سكانية شاملة بقرية عمارة بحوش عيسى.

قافلة طبية في حوش عيسى بالبحيرة

تم خلال القافلة تقديم الخدمات الطبية الصحية لـ 513 مواطناً بالمجان، عبر 10 عيادات طبية شملت «باطنة، أطفال، جراحة، نساء، تنظيم أسرة، أسنان، تحاليل».

وفي مجال الطب البيطري، تم رش وعلاج جماعي لـ 200 حيوان، منهم «15 رأس أغنام - 60 ماعز - 65 أبقار و جاموس - 45 دوام و35 تناسلية».

وفي مجال التضامن الاجتماعي تم تلقي 60 طلبا بخصوص تكافل وكرامة، وفي محو الأمية وتعليم الكبار تم استكتاب 75 من أهالي القرية، وبالتتسيق مع جامعة دمنهور تم توزيع الهدايا على تلاميذ مدرسة عمارة الابتدائية.

تأتي القوافل الطبية في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.